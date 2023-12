Les apéros vignerons Maison des Vins de Cadillac Cadillac-sur-Garonne, 4 juillet 2024 17:00, Cadillac-sur-Garonne.

Les apéros vignerons 4 juillet – 29 août 2024, les jeudis Maison des Vins de Cadillac Entrée libre. Vente de vins et restauration sur place.

Cet été, la Maison des vins de Cadillac vous accueille, afin de partager un moment convivial.

Au programme : planches apéritives et gourmandes accompagnées des vins de l’AOC Cadillac Côtes de Bordeaux et bien d’autres. Un apéro vigneron, c’est une expérience savoureuse pour découvrir le métier de vigneron, et partager un agréable moment de convivialité, de détente entre amis ou en famille.

2 vignerons seront là pour vous faire découvrir leur gamme de vins, vous aurez la possibilité d’acheter des vins de nos appellations au verre ou à la bouteille (prix pratiqué : 2€ le verre)

Des planches apéritives seront également disponibles à la vente. Un régal pour vos papilles !

Pour l’année 2024, ce sera les 04/07, 11/07, 18/07, 25/07, 01/08, 15/08, 22/08 et enfin le 29/08 pour clôturer la saison à la Maison des Vins de Cadillac.

Notez bien ces dates dans vos agendas !

Maison des Vins de Cadillac 33410 Cadillac Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-07-04T19:00:00+02:00 – 2024-07-04T22:00:00+02:00

2024-08-29T19:00:00+02:00 – 2024-08-29T22:00:00+02:00

apéros vignerons apéro

Maison des Vins de Cadillac