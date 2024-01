Les Apéros vignerons des Vins de Cadillac Maison des Vins de Cadillac Cadillac-sur-Garonne, jeudi 4 juillet 2024.

Les Apéros vignerons des Vins de Cadillac Venez passer vos soirées d’été à la maison des vins de Cadillac lors d’un moment gourmand et convivial dans les vignes ! 4 juillet – 29 août, les jeudis Maison des Vins de Cadillac Tarifs selon menu.

Les apéros vignerons, c’est quoi ?

Un apéro vigneron, c’est une expérience savoureuse pour découvrir le métier de vigneron, et partager un agréable moment de convivialité, de détente entre amis ou en famille.

2 vignerons seront là pour vous faire découvrir leur gamme de vins, vous aurez la possibilité d’acheter des vins de nos appellations au verre ou à la bouteille.

Des planches apéritives seront également disponibles à la vente, et des hot-dogs pour petits et grands. Un régal pour vos papilles !

Infos pratiques

Dates 2024 : 04/07, 11/07, 18/07, 25/07, 01/08, 15/08, 22/08 et enfin le 29/08

04/07, 11/07, 18/07, 25/07, 01/08, 15/08, 22/08 et enfin le 29/08 Horaires : 19h > 22h

19h > 22h Tarif planches : 19 € / planche (4 personnes)

19 € / planche (4 personnes) Tarif verres : 2 € / verre

Maison des Vins de Cadillac 33410 Cadillac Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine

