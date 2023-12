Vignerons en fête Maison des Vins de Cadillac Cadillac-sur-Garonne, 27 juin 2024 16:30, Cadillac-sur-Garonne.

Vignerons en fête 27 juin et 12 septembre 2024 Maison des Vins de Cadillac Entrée libre, vente de vins et restauration sur place.

Venez vous évader les jeudi 27 juin et 12 septembre 2024 autour des produits locaux, des dégustations de vins, des animations et de la bonne musique.

Les vignerons des Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac partagerons avec vous à l’occasion de cette journée du patrimoine leur savoir-faire ancestral à la Maison des vins de Cadillac.

Une soirée 100% locale. Entrée libre de 18h30 à 22h, restauration sur place.

Maison des Vins de Cadillac 33410 Cadillac Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-27T18:30:00+02:00 – 2024-06-27T22:00:00+02:00

2024-09-12T18:30:00+02:00 – 2024-09-12T22:00:00+02:00

vignerons fête