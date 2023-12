Journées Portes Ouvertes en Cadillac Côtes de Bordeaux Maison des Vins de Cadillac Cadillac-sur-Garonne, 1 juin 2024 08:00, Cadillac-sur-Garonne.

Journées Portes Ouvertes en Cadillac Côtes de Bordeaux 1 et 2 juin 2024 Maison des Vins de Cadillac Entrée libre.

Venez à la rencontre de vignerons passionnés lors des Journées Portes Ouvertes en Cadillac Côtes de Bordeaux !

Au programme

Nous vous donnons rendez-vous les 1er et 2 juin 2024 dans les châteaux en Cadillac Côtes de Bordeaux afin de profiter de plusieurs animations.

Une quarantaine de châteaux et propriétés viticoles ouvriront leurs portes de 10h à 19h.

De nombreuses animations et activités ludiques seront proposées.

Les vignerons partageront avec vous leur passion.

S’initier à la Maison des Vins

Séances d’une heure avec un formateur de l’école du vin de Bordeaux. Sans réservation et dans la limite des places disponibles (3€/pers.) samedi et dimanche à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h.

