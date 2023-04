Animations estivales de la Maison des Vins de Cadillac Maison des Vins de Cadillac Cadillac-sur-Garonne Catégories d’évènement: Cadillac-sur-Garonne

Animations estivales de la Maison des Vins de Cadillac Maison des Vins de Cadillac, 5 mai 2023, Cadillac-sur-Garonne. Animations estivales de la Maison des Vins de Cadillac 5 mai – 1 décembre Maison des Vins de Cadillac Entrée libre. Tarif selon animations. À partir de mai, Les week-ends et jours fériés de l’été, les vignerons et vigneronnes vous accueillent pour partager leur passion. Le grand parc permet aux enfants de se détendre dans l’espace de jeux et aux familles de se restaurer sur place. Les Apéros vignerons Venez passer vos soirées d’été à la maison des vins avec nos apéros vignerons. Entrée libre

Dates : 8 juin / 29 juin / 20 juillet / 3 août / 17 août

Horaires : à partir de 18h

Spécial tour de France : Jeudi 6 juillet à partir de 18h Les Ateliers de cuisine Les premiers vendredis de chaque mois, partagez un atelier de cuisine et un dîner à la table de l’hôte. Tarif : 40.50€/personne

Dates : 5 mai / 2 juin / 7 juillet / 1er sept. / 6 oct. / 3 nov. / 1er dec.

Horaires : à 18h Les marchés des producteurs En collaboration avec la Mairie de Cadillac et la Chambre d’Agriculture. Entrée libre

Dates : 25 mai / 24 août

