L’instant vigneron de la Maison des Vins de Duras Maison des Vignerons Duras, 5 juillet 2023, Duras.

Duras,Lot-et-Garonne

Venez trinquer avec nos vignerons !

Dégustez les vins rouges, rosés, blancs sec et moelleux avec les vignerons de Duras, 3 vignerons chaque mercredi.

Dégustation accompagnée de fromages et fromages charcuterie selon les mercredis..

2023-07-05 fin : 2023-09-06 20:00:00. .

Maison des Vignerons

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and toast with our winemakers!

Taste red, rosé, dry and sweet white wines with the Duras winemakers, 3 winemakers every Wednesday.

Tasting accompanied by cheese and charcuterie depending on Wednesday.

¡Venga a brindar con nuestros viticultores!

Deguste vinos tintos, rosados, blancos secos y dulces con los viticultores de Duras, 3 viticultores cada miércoles.

Degustación acompañada de queso y delicatessen de queso según el miércoles.

Stoßen Sie mit unseren Winzern an!

Probieren Sie Rot-, Rosé-, trockene und liebliche Weißweine mit den Winzern von Duras, 3 Winzer jeden Mittwoch.

Die Weinprobe wird je nach Mittwoch von Käse und Käseaufschnitt begleitet.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT du Pays de Duras – CDT47