Tresse alors ! 16 et 17 septembre Maison des tresses et lacets

Présentation d’une collection de tresses fabriquées sur les métiers bois de la Maison des tresses et lacets, en partenariat avec la Société Choletaise de Fabrication (SCF).

Ces tresses ont été détournées par Eva Prémillieu et le collectif Fu, artistes/designers, et ont donné naissance à des œuvres singulières.

Maison des tresses et lacets 119, route des moulins Le Moulin Pinte, 42740 La Terrasse-sur-Dorlay, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes La Terrasse-sur-Dorlay 42740 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 20 91 06 http://www.tressesetlacets.fr Sur le territoire du parc du Pilat, la maison des Tresses et lacets, installée au bord du Dorlay, dans une ancienne usine textile, « Le moulin pinte » accueille les visiteurs. « Sur la route de l’eau » – Les installations hydrauliques, un parcours extérieur de découverte permet d’approfondir le fonctionnement des installations hydrauliques en allant de la source du cours d’eau à l’activation des métiers de bois : levées, bief, vannes à guillotine, bassin de rétention, roues à augets (6 m de diamètre – 15 tonnes), qui, mue par la rivière, activait autrefois jusqu’à 600 métiers.

Dans l’atelier construit en 1911, 50 métiers à tresser en mouvement retracent l’ancienne activité des tresses et lacets, fleuron de l’activité du Dorlay. Ces machines témoignent d’une ingéniosité mécanique remarquable. Les métiers exposés : à circuit fermé pour fabriquer des tubes : lacets ou cordons à circuit ouvert pour fabriquer des tresses plates ou galons. En bois : noyer, hêtre, buis, charme, ils portent des noms évocateurs : métier «princesse», «soutache», «escargot», «araignée»..

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

