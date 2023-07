Visite guidée de l’exposition temporaire Maison des Traditions Chassignolles, 16 septembre 2023, Chassignolles.

Visite guidée de l’exposition temporaire Samedi 16 septembre, 15h00 Maison des Traditions

Maurice Sand, un regard d’ethnographe. Du Berry aux Amériques.

Parti à la découverte de l’Algérie, en 1861, Maurice Sand croise le Prince Jérôme Napoléon, à Alger. Il lui propose de le suivre dans son voyage en direction des Etats-Unis, à bord de son yacht. C’est ainsi que Maurice Sand part à la découverte des Amériques en passant par l’Espagne, Les Açores, Terre-Neuve… entre mai et septembre 1861.

Au fil des escales, il observe, étudie, croque et crayonne les autochtones qu’il croise, s’attarde sur les costumes, les habitats et les paysages avec précision et élégance, dans ses carnets de voyage. Conservés à la Bibliothèque Historique de Paris, ces carnets sont non seulement des témoignages sur le vif des peuples et des traditions aujourd’hui disparus mais aussi une photographie de la naissance d’un nouveau pays, les Etats Unis d’Amérique.

Cette exposition vous dévoilera une sélection de quelques-uns des dessins reproduits à l’occasion de la commémoration du bicentenaire de Maurice Sand. Ces dessins des pays lointains dialogueront avec les collections du musée et les légendes et traditions du Berry.

Maison des Traditions Le Bourg, 36400 Chassignolles Chassignolles 36400 Indre Centre-Val de Loire 02 54 48 00 57 http://www.lamaisondestraditions.org En 50 ans, le monde agricole a subi de profondes et rapides mutations. La Maison des Traditions, musée municipal situé dans une ancienne ferme du Berry, présente l’histoire de la paysannerie et des campagnes en Vallée Noire de 1850 à 1950. Elle tente de donner les clés pour comprendre le passage d’une paysannerie traditionnelle à l’avènement d’une agriculture moderne. Lieu de mémoire du territoire, la Maison des Traditions s’attache à préserver les savoir-faire et le patrimoine rural. Plusieurs espaces d’exposition proposent de retracer la vie et le quotidien de ces hommes et de ces femmes, grâce à une importante collection d’outils, de machines et d’objets. Un témoignage émouvant au cœur du monde paysan… Direction Argenton sur Creuse D 927 à la sortie La Châtre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

