LECTURE DE FAÇADE A VALENCE : QUE NOUS DIT L’ARCHITECTURE ? Samedi 14 octobre, 14h30 Maison des Têtes

Une visite originale pour apprendre à observer la diversité des façades de nos rues, et regarder la ville d’un regard neuf !

Traquer les lignes, les ouvertures, les sculptures, les matériaux : tous ces éléments sont des indices qui nous donnent une idée de l’époque, du propriétaire, de l’usage des lieux.

Maison des Têtes 57 Grande Rue, 26000 Valence

Maison construite au XVIe siècle caractéristique de la transition entre le gothique tardif et la Renaissance. À cette époque, il prend la forme d'un hôtel particulier entre cour et jardin et de nombreux décors ornent les façades de la cour intérieure. Au XVIIIe siècle, les propriétaires aménagent un salon d'honneur au premier étage avec des décors remarquables, en partie conservés.

La cour intérieure de la Maison des Têtes accueillera l’exposition « 50 ans d’urbanisme à Valence » du 16 au 21 octobre. Cour intérieure ouverte tous les joiurs de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Parking du Champ de Mars à proximité.

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

