2023-07-02 15:00:00 – 2023-07-02 18:00:00

Moselle Sarralbe . Partez à la découverte de cet ancien hôtel de ville et tribunal cantonal, cet élégant immeuble communal datant du XVIIIème siècle, superbement restauré en 1998, doit son nom actuel aux admirables sculptures qui ornent sa façade. Il abrite depuis 1995 les sept salles du Musée Historique du Pays d’Albe et de la ligne Maginot Aquatique.

Exposition permanente sur la ligne Maginot Aquatique. maisondestetes.sarralbe@yahoo.fr +33 7 83 13 69 33 Philippe Keuer

