Ateliers d’artisanat à la Maison des Templiers Maison des Templiers Rives-en-Seine, 10 juin 2023, Rives-en-Seine.

Rives-en-Seine,Seine-Maritime

Les artisans d’Art de la Maison des Templiers proposent des initiations tous les week-ends à 14h !

Initiation au cuir le samedi 3 juin

Initiation au crochet en lin le samedi 10 juin

Initiation à la poterie le samedi 17 juin

Initiation vannerie/papier les dimanches 11 et 25 juin

Initiation à la fabrication de bijoux le samedi 24 juin.

Maison des Templiers Rue Thomas Bazin

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



Maison des Templiers craftsmen offer initiations every weekend at 2pm!

Leather initiation on Saturday June 3

Introduction to linen crochet on Saturday June 10

Introduction to pottery on Saturday June 17

Initiation to basketry/paperwork on Sundays June 11 and 25

Introduction to jewelry-making on Saturday June 24

Los artesanos de la Maison des Templiers ofrecen cursos de iniciación todos los fines de semana a las 14.00 horas

Iniciación al cuero el sábado 3 de junio

Iniciación al ganchillo el sábado 10 de junio

Iniciación a la alfarería el sábado 17 de junio

Iniciación a la cestería/papelería los domingos 11 y 25 de junio

Iniciación a la joyería el sábado 24 de junio

Die Kunsthandwerker des Maison des Templiers bieten jedes Wochenende um 14 Uhr Einführungen an!

Einführung in die Lederverarbeitung am Samstag, den 3. Juni

Einführung in das Häkeln von Leinen am Samstag, den 10. Juni

Einführung in die Töpferei am Samstag, 17.6

Einführung in das Korb-/Papierflechten am Sonntag, den 11. und 25. Juni

Einführung in die Schmuckherstellung am Samstag, den 24. Juni

