RUES DES ARTS : ouverture de la boutique éphémère à Beaulieu-les-Loches, Ville & Métiers d’Arts 1 et 2 avril Maison des Templiers

Venez à la rencontre d’artisans d’art nichés dans un monument classé de cette petite cité de caractére, nouvellement labellisée VILLE ET METIERS D’ART.

Maison des Templiers 2, rue des Morins, 37600 Beaulieu-Lès-Loches Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Ferronnier d’art, marionnettiste, illustratrice, graveuse… vous accueilleront pour vous parler de leurs créations mais aussi des beaux projets réalisés par l’association “Rues des Arts”.

Cette association est née de la volonté de faire connaitre au plus grand nombre les métiers d’arts et artistiques et de mettre en lumière le patrimoine bâti d’exception de Beaulieu-lès-Loches.

Elle propose régulièrement des stages de découvertes et d’initiation aux métiers d’arts animés par des professionnels comme par exemple, le filage du verre au chalumeau, la vannerie, la gravure, la reliure, le modelage, la sculpture sur pierre…

Son espace boutique accueille des expositions pour les JEMA, la saison estivale et pour Noël.

Prolonger la découverte lors du rendez-vous RUES DES ARTS, le 3ème week-end du mois d’août de chaque année : Un parcours est proposé au public pour découvrir dans une vingtaine de lieux (ateliers, monuments anciens, vitrine, grange…) plus de 50 artisans d’art et artistes.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

©Gaëlle Seillet