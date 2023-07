Visites théâtralisées de la CGT44 Maison des Syndicats Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Visites théâtralisées de la CGT44 Maison des Syndicats Nantes, 16 septembre 2023, Nantes. Visites théâtralisées de la CGT44 16 et 17 septembre Maison des Syndicats Sur inscription Visites théâtralisées « La CGT 44 vous ouvre ses portes » : visite de l’imprimerie et ses productions, exposition « Combats pour la Liberté », écoute de témoignages de militants, intervention théâtralisée » Histoire d’une table de négociation ».

Visites à 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h samedi et dimanche Maison des Syndicats place de la Gare de l’Etat Nantes 44276 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « ihs@lacgt44.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Maison des Syndicats
place de la Gare de l'Etat
Nantes 44276
Île de Nantes
Loire-Atlantique
Pays de la Loire
2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

