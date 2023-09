Journée nationale de la marche nordique Maison des sports Nontron, 30 septembre 2023, Nontron.

Nontron,Dordogne

Cette journée est dédiée à la découverte de cette activité physique douce ou active. Au programme : initiations, exercices variés, étirements et échauffements collectifs, virées de 3 à 6 km, renforcement musculaire, etc..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 12:00:00. EUR.

Maison des sports

Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



This day is dedicated to the discovery of this gentle or active physical activity. On the program: introductions, varied exercises, group stretching and warm-ups, 3 to 6 km rides, muscle strengthening, etc.

Esta jornada está dedicada a descubrir esta actividad física suave o activa. En el programa: introducciones, ejercicios variados, estiramientos y calentamientos en grupo, paseos de 3 a 6 km, refuerzo muscular, etc.

Dieser Tag ist der Entdeckung dieser sanften oder aktiven körperlichen Aktivität gewidmet. Auf dem Programm stehen: Einführungen, verschiedene Übungen, gemeinsames Dehnen und Aufwärmen, Ausflüge von 3 bis 6 km, Muskelstärkung usw.

Mise à jour le 2023-09-22 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin