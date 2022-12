Gala Nevers Boxe Maison des sports Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Gala Nevers Boxe Maison des sports, 17 décembre 2022, Nevers. Gala Nevers Boxe Samedi 17 décembre, 19h30 Maison des sports

Adulte 10€ / 5€ pour les enfants de moins de 12 ans

Gala de Boxe à la Maison des Sports de Nevers Maison des sports Boulevard Pierre-de-Coubertin, 58000 nevers Monastère de la Visitation Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté L’académie de Boxe Citoyenne de Nevers organise son gala annuel « Nevers Boxe acte 2 » en partenariat avec la Ville de #Nevers le 17 Décembre 2022 à la Maison des Sports de Nevers à 19h30.

2 combats professionnels seront aux programme avec les boxeurs Khati Sofiane et Siamari Younes.

Le premier effectuera son dernier combat avant le Championnat de France poids Moyens. Pour tous renseignements veuillez contacter l’ ABC Nevers au 06.51.71.17.86

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T19:30:00+01:00

2022-12-17T23:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Maison des sports Adresse Boulevard Pierre-de-Coubertin, 58000 nevers Monastère de la Visitation Ville Nevers lieuville Maison des sports Nevers Departement Nièvre

Maison des sports Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Gala Nevers Boxe Maison des sports 2022-12-17 was last modified: by Gala Nevers Boxe Maison des sports Maison des sports 17 décembre 2022 Maison des sports Nevers Nevers

Nevers Nièvre