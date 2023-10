SALON – QUAND BEAUTÉ RIME AVEC BIEN-ÊTRE Maison des sports Longeville-en-Barrois, 4 novembre 2023, Longeville-en-Barrois.

Longeville-en-Barrois,Meuse

Découverte de pierres et d’huiles essentielles du bien-être. Présentation de l’association Anahata Chakra. Vente et présentation de bijoux en lien avec les pierres et huiles essentielles. Tombola au profit de l’association.

Entrée gratuite.. Tout public

Samedi 2023-11-04 14:00:00 fin : 2023-11-04 18:30:00. 0 EUR.

Maison des sports Rue de la Citadelle

Longeville-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est



Discover stones and essential oils for well-being. Presentation of the Anahata Chakra association. Sale and presentation of jewelry related to stones and essential oils. Tombola in aid of the association.

Free admission.

Descubra las piedras y los aceites esenciales para el bienestar. Presentación de la asociación Anahata Chakra. Venta y presentación de joyas relacionadas con las piedras y los aceites esenciales. Tómbola a beneficio de la asociación.

Entrada gratuita.

Entdeckung von Steinen und ätherischen Ölen des Wohlbefindens. Vorstellung des Vereins Anahata Chakra. Verkauf und Präsentation von Schmuck in Verbindung mit Steinen und ätherischen Ölen. Tombola zu Gunsten des Vereins.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT SUD MEUSE