Rando VTT à Lesparre-Médoc Maison des Sports Lesparre-Médoc, 1 décembre 2023, Lesparre-Médoc.

Lesparre-Médoc,Gironde

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

Les SAM Triathlon et le SAM Cyclo vous proposent une rando VTT (12-28-38km sur circuit balisé) ou une rando vélo (35-60-80km).

Inscription sur place. Les frais seront reversés au Téléthon.

RV à la Maison des sports à 8h30 pour un départ à 9h..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Maison des Sports Route de Bordeaux

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Médoc-Vignoble Tourist Office informs you :

The SAM Triathlon and the SAM Cyclo offer you a mountain bike ride (12-28-38km on marked circuit) or a bike ride (35-60-80km).

Registration on site. Fees will be donated to the Telethon.

Meet at the Maison des Sports at 8:30 a.m. for a 9 a.m. start.

La Oficina de Turismo de Médoc-Vignoble le ofrece la siguiente información:

El Triatlón SAM y el Ciclo SAM le proponen un recorrido en bicicleta de montaña (12-28-38 km en un circuito señalizado) o en bicicleta (35-60-80 km).

Inscripciones in situ. Las tasas se donarán al Téléthon.

Punto de encuentro en la Maison des Sports a las 8.30 h para una salida a las 9 h.

Das Office de Tourisme Médoc-Vignoble informiert Sie :

Der SAM Triathlon und der SAM Cyclo bieten Ihnen eine Mountainbike-Tour (12-28-38km auf einer markierten Strecke) oder eine Fahrradtour (35-60-80km) an.

Anmeldung vor Ort. Die Kosten werden an den Telethon gespendet.

Treffpunkt am Sporthaus um 8:30 Uhr für einen Start um 9:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Médoc-Vignoble