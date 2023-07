Réparation vélo Maison des sports Les Iris Lormont, 24 juillet 2023, Lormont.

Réparation vélo 24 juillet et 21 août Maison des sports Les Iris Adhésion à l’association Vélo-Cité – Réservation conseillée

Afin de devenir autonome à vélo, Vélo-Cité vous propose les ateliers de réparation participatifs. Entretien, réparation, révision… Vous trouverez également sur place toute la documentation pour se déplacer à vélo en ville et faire le choix des mobilités actives. Nous mettons ainsi à votre disposition l’outillage, le matériel et les conseils de nos experts. Notre atelier mobile est également équipé du marquage d’identification Bicycode®.

> www.velo-cite.org

2023-07-24T16:00:00+02:00 – 2023-07-24T19:00:00+02:00

2023-08-21T16:00:00+02:00 – 2023-08-21T20:00:00+02:00