Money Time#09 Maison des sports Les Iris, 15 avril 2023, Lormont. Money Time#09 Samedi 15 avril, 15h00 Maison des sports Les Iris 5€ – gratuit pour les – 8ans. L’événement accueille des équipes venues du monde entier, plus déterminées que jamais à remporter le titre du battle 4vs4 international. ↓ Programme du festival Cultures urbaines 2023 Maison des sports Les Iris Rue Izzet Koç 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 22 63 13 43 »}] [{« data »: {« author »: « Ville de Lormont », « cache_age »: 86400, « description »: « Du 1 au 16 avril 2023 », « type »: « rich », « title »: « Festival cultures urbaines », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/230314160638-882562b4a153dad7644af669f5732c72/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/003437377a1d5933bf480 », « thumbnail_height »: 1597, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/3437377 », « thumbnail_width »: 1133, « html »: « « , « provider_name »: « calameo.com »}, « link »: « https://www.calameo.com/read/003437377a1d5933bf480 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

