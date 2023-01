Gala de boxe « Fight Night » Maison des sports Les Iris Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Gala de boxe « Fight Night » Maison des sports Les Iris, 4 février 2023, Lormont. Gala de boxe « Fight Night » Samedi 4 février, 20h00 Maison des sports Les Iris

Ring 20€, Gradins 10€

Championnat de France professionnel féminin (poids plumes) organisé par le Boxing club lormontais handicap moteur;handicap visuel;handicap psychique mi;vi;pi Maison des sports Les Iris Rue Izzet Koç 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine Rencontres phares Anaelle Angerville vs Odelia Ben Ephaim

Sofiane Quoit vs Patrick M’Bida

+ 7 combats amateur

