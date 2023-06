Tournois Bridge club Maison des sports et des loisirs Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Yssingeaux Tournois Bridge club Maison des sports et des loisirs Yssingeaux, 5 juillet 2023, Yssingeaux. Yssingeaux,Haute-Loire Du 5 juillet au 30 aout, venez profiter des tournois amicaux avec le club Bridge d’Yssingeaux !.

2023-07-05 à 17:30:00 ; fin : 2023-08-30 . .

Maison des sports et des loisirs

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



From July 5 to August 30, enjoy friendly tournaments with the Yssingeaux Bridge Club! Del 5 de julio al 30 de agosto, venga a disfrutar de torneos amistosos con el Club de Bridge de Yssingeaux Vom 5. Juli bis zum 30. August können Sie die Freundschaftsturniere mit dem Bridge-Club Yssingeaux genießen! Mise à jour le 2023-06-02 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Yssingeaux Autres Lieu Maison des sports et des loisirs Adresse Maison des sports et des loisirs Ville Yssingeaux Departement Haute-Loire Lieu Ville Maison des sports et des loisirs Yssingeaux

Maison des sports et des loisirs Yssingeaux Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yssingeaux/

Tournois Bridge club Maison des sports et des loisirs Yssingeaux 2023-07-05 was last modified: by Tournois Bridge club Maison des sports et des loisirs Yssingeaux Maison des sports et des loisirs Yssingeaux 5 juillet 2023