S2E2 – Made in S2E2 Maison des Sports de Touraine Parçay-Meslay, mardi 13 février 2024.

S2E2 – Made in S2E2 Profitez de cet événement 100 % énergie, conçu autour d’une seule et même aspiration : celle du partage et de l’innovation. Mardi 13 février, 08h30 Maison des Sports de Touraine Sur inscription

Chercheurs et entreprises de l’énergie, vous exercez au cœur de l’innovation sur le territoire ? Profitez de cet événement 100 % énergie, conçu autour d’une seule et même aspiration : celle du partage et de l’innovation.

Au programme : des projets innovants accompagnés par le pôle S2E2, de nouvelles compétences, de nouvelles solutions, de nouvelles opportunités ! Proposé par le Pôle S2E2 et ses partenaires, Made in S2E2 est le moment pour découvrir des projets innovants et rencontrer tous les acteurs du réseau S2E2 qui font avancer le monde de l’énergie.

PROGRAMME

8h30 : Accueil café

9h : Introduction

9h30 : Pitchs de nouveaux adhérents

10h30 : Comment transformer vos idées en réalité ?

De la phase d’émergence à la mise sur le marché de produits innovants, découvrez comment les experts du pôle S2E2 transforment vos idées de projets en succès concrets.

11h : Valorisation des projets innovants

Découvrez les retombées de projets (nationaux & européens), portés par nos adhérents. Présentation de cas concrets et de leurs résultats.

Projet PEPIT : Pilotage énergétique de parcs immobiliers tertiaires, par iQspot

Projet OHM BOX : Solution de gestion et le stockage d’électricité dans tous les types de foyers, par Fractal Energy

Projet WISE : Développement des services pour le monitoring aérodynamique et structurel d’une éolienne flottante, par Blade Sense

Projet AIR4NRG : Technologie de compression isotherme de l’air pour le stockage de l’énergie à long terme, par SEGULA Technologies

12h : Networking organisé par la CCI Touraine

Participez à des rencontres BtoB afin d’approfondir votre connaissance de l’écosystème et de concrétiser vos projets futurs !

13h : Cocktail déjeunatoire

Maison des Sports de Touraine Rue de l'Aviation, 37210 Tours Parçay-Meslay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire