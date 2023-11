CARREFOUR DE L’INCLUSION NUMERIQUE Maison Des Sports De Touraine Parçay-Meslay Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Parçay-Meslay CARREFOUR DE L’INCLUSION NUMERIQUE Maison Des Sports De Touraine Parçay-Meslay, 5 décembre 2023, Parçay-Meslay. CARREFOUR DE L’INCLUSION NUMERIQUE Mardi 5 décembre, 08h45 Maison Des Sports De Touraine Cette journée s’intègre à la dynamique collective initiée dans le cadre du pôle de coopération « Inclusion et Numérique » et du HUB-LO. L’occasion de :

D écouvrir des initiatives à même de vous inspirer ;

Rencontrer d’autres professionnels du territoire ;

Explorer des ressources locales qui peuvent vous aider ;

Esquisser les contours de chantiers collectifs pour 2023. Le programme ici

Et les inscriptions là Maison Des Sports De Touraine Rue de l’Aviation, 37210 Tours Parçay-Meslay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://inclusion-numerique-37.fr/carrefour/?Inscriptions2022 »}] [{« link »: « https://inclusion-numerique-37.fr/carrefour/?PageProgramme2023 »}, {« link »: « https://inclusion-numerique-37.fr/carrefour/?Inscriptions2022 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T08:45:00+01:00 – 2023-12-05T17:30:00+01:00

2023-12-05T08:45:00+01:00 – 2023-12-05T17:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Parçay-Meslay Autres Lieu Maison Des Sports De Touraine Adresse Rue de l'Aviation, 37210 Tours Ville Parçay-Meslay Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Maison Des Sports De Touraine Parçay-Meslay latitude longitude 47.44125;0.713415

Maison Des Sports De Touraine Parçay-Meslay Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parcay-meslay/