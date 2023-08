Visite de la Maison des sports de Nevers Maison des sports de Nevers Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Visite de la Maison des sports de Nevers

15 – 17 septembre

Maison des sports de Nevers

Entrée libre

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, la Maison des sports de Nevers ouvre ses portes. Découvrez ses installations sportives et ses équipements.

Maison des sports de Nevers
Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers
Nevers 58000 Nièvre
Bourgogne-Franche-Comté

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T17:00:00+02:00

