VBC Chamalières vs Quimper Maison des Sports Clermont-Ferrand, 24 octobre 2023, Clermont-Ferrand.

Clermont-Ferrand,Puy-de-Dôme

Venez soutenir le Volley-Ball Club de Chamalières à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand !.

2023-10-24 19:00:00 fin : 2023-10-24 21:00:00. .

Maison des Sports Place des Bughes

Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and support the Volley-Ball Club de Chamalières at the Maison des Sports in Clermont-Ferrand!

¡Venga a apoyar al Club de Voleibol Chamalières en la Maison des Sports de Clermont-Ferrand!

Unterstützen Sie den Volley-Ball Club de Chamalières im Maison des Sports in Clermont-Ferrand!

Mise à jour le 2023-08-28 par Clermont Auvergne Tourisme