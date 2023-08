Visite libre de la Maison des sports Maison des sports Chalon-sur-Saône Catégories d’Évènement: CHALON SUR SAONE

Saône-et-Loire Visite libre de la Maison des sports Maison des sports Chalon-sur-Saône, 16 septembre 2023, Chalon-sur-Saône. Visite libre de la Maison des sports Samedi 16 septembre, 11h00 Maison des sports Entrée libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Maison des sports de Chalon-sur-Saône vous ouvre ses portes pour une visite libre. Maison des sports 2 rue du 11 novembre 1918, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Dans le cadre de la vaste opération de rénovation urbaine lancée au début des années 1960, après le comblement d’une portion du canal du Centre, la Maison de la culture et des sports de l’architecte urbaniste lyonnais Daniel Petit (1907-1975) est inaugurée en 1971. La Maison des sports, inscrite au titre des Monuments historiques en 2013, comme l’Espace des Arts, dotée d’un gymnase et de vastes salles annexes, a conservé sa fonction originelle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Ville de Chalon-sur-Saône

