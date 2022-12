Tour international juniors de Gironde cycliste Maison des Sports Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Tour international juniors de Gironde cycliste Maison des Sports, 13 mai 2023, Cenon. Tour international juniors de Gironde cycliste Samedi 13 mai 2023, 14h00 Maison des Sports

Entrée libre

Assistez à l’arrivée de la 2ème étape Maison des Sports 3 rue aristide briand 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.usvc.fr/tour-de-gironde-1/ »}]

05 57 77 35 70 En bordure du parc Palmer, la Maison des Sports rassemble 3 espaces sur plus de 1200 m2 : Les bureaux de la Direction municipale des sports, les bureaux de l’ US CENON, Les salles de combat de karaté et de Lutte, Le Centre Médico-Scolaire, le Centre médico-sportif, le Centre Psychanalytique de Consultations et de Traitement (CPCT), la Protection Civile. Samedi 13 mai : Circuit dans CENON : Entrée par l’Avenue Dubedout, les rues Beregovoy, Zola puis Briand

Vers 16h30, assistez à l’arrivée de la 2ème étape devant le Rocher de Palmer,

17h45 : Cérémonie protocolaire / Remise des récompenses Contacts / Informations : Union Sportive Villenavaise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 USV Cyclisme

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Maison des Sports Adresse 3 rue aristide briand 33150 Cenon Ville Cenon Age maximum 99 lieuville Maison des Sports Cenon Departement Gironde

Maison des Sports Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Tour international juniors de Gironde cycliste Maison des Sports 2023-05-13 was last modified: by Tour international juniors de Gironde cycliste Maison des Sports Maison des Sports 13 mai 2023 Cenon Maison des Sports Cenon

Cenon Gironde