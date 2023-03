Conférence-débat » Le don d’organes, pour ou contre ? Dites-le à vos proches ! » Maison des Spectacles et des Ateliers (Centre culturel de la vie associative) Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Le nombre de personnes en attente de greffe augmente alors que le nombre de greffons diminue. Trouver un donneur reste rare. Il est donc essentiel que nos proches connaissent notre choix, afin que notre volonté soit respectée. 1 donneur peut sauver jusqu'à 7 vies. Programme de la conférence-débat du jeudi 16 mars 2023 à 18h – 18h : accueil des participants

– 18h20 – 21h : témoignages de proches de donneurs et paroles de greffés (Catherine JOLIVET de l’association Alelavie et Aziz ABERKANE, patient greffé du rein)

table ronde « don d’organes et de tissus, un défi à relever ensemble ! »,

mises en scène par la troupe de théâtre « Les Improbables »,

dessinatrice de scribing. – 21h : moment de convivialité pour poursuivre les échanges et séance dédicace avec Julien Bel, auteur du livre « Je vis avec ton cœur » Avec la participation de : Pr Emmanuel MORELON, médecin néphrologue et chef du service de transplantation, néphrologie et immunologie clinique à l’hôpital Edouard Herriot

Dr Antonio RODRIGUEZ, médecin de la coordination hospitalière des prélèvements d’organes et de tissus (CHPOT) des HCL

Intervenant Sanofi

Dr Olivier JACQUET-FRANCILLON, médecin anesthésiste-réanimateur de l’Agence de biomédecine (ABM)

Julien BEL, greffé du cœur, patient partenaire HCL

Pascal AUCLAIR, maître de cérémonie

