Orée-d'Anjou Visite de la maison des souvenirs Maison des Souvenirs Orée-d’Anjou, 17 septembre 2023, Orée-d'Anjou. Visite de la maison des souvenirs Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Maison des Souvenirs Découverte des objets d’autrefois. Maison des Souvenirs 38 rue d’Anjou 49530 Bouzillé Orée-d’Anjou 49530 Bouzillé Maine-et-Loire Pays de la Loire Ancien fournil restauré, la maison des Souvenirs est un musée privé qui recèle divers trésors du passé. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

