Braderie de Noël Maison des solidarités – Domaine Jacques-Brel Villenave-d’Ornon Catégories d’Évènement: Gironde

Villenave-d'Ornon Braderie de Noël Maison des solidarités – Domaine Jacques-Brel Villenave-d’Ornon, 9 décembre 2023, Villenave-d'Ornon. Braderie de Noël 9 et 10 décembre Maison des solidarités – Domaine Jacques-Brel Entrée libre – Pour tous Organisé par l’antenne villenavaise du Secours populaire français. Tout pour les enfants, jouets et livres. C’est le moment de faire des affaires ! Maison des solidarités – Domaine Jacques-Brel 45 av du Maréchal Leclerc, 33140 Villenave d’ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine La Maison des solidarités ouverte depuis mars 2017 au domaine Jacques-Brel accueille une quinzaine d’associations villenavaise ainsi que l’école municipale de langues et le service emploi de la Ville. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T14:00:00+01:00 Braderie Jouets Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Villenave-d'Ornon Autres Lieu Maison des solidarités - Domaine Jacques-Brel Adresse 45 av du Maréchal Leclerc, 33140 Villenave d'ornon Ville Villenave-d'Ornon Departement Gironde Lieu Ville Maison des solidarités - Domaine Jacques-Brel Villenave-d'Ornon latitude longitude 44.778417;-0.573149

Maison des solidarités - Domaine Jacques-Brel Villenave-d'Ornon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenave-d'ornon/