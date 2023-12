Cet évènement est passé Sophrologie gratuite Maison des services Thiviers Catégories d’Évènement: Dordogne

Thiviers

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-07 09:30:00

fin : 2023-11-07 10:45:00 Le Rotary club offre des séances de sophrologie gratuites aux femmes étant en soin contre le cancer.

Maison des services Rue Henry Saumande

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

