Créer son calendrier de l’avent en famille Maison des services sociaux-éducatifs Bellenaves, 22 novembre 2023, Bellenaves.

Bellenaves,Allier

L’association Viva Sioule organise un atelier pour créer son calendrier de l’avent. Cet atelier intergénérationnel est gratuit. Venez passer un moment convivial avec vos enfants ou petits-enfants..

2023-11-22 10:00:00 fin : 2023-11-22 12:00:00. .

Maison des services sociaux-éducatifs Rue Rebondine

Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Viva Sioule association is organizing a workshop to create your own Advent calendar. This intergenerational workshop is free of charge. Come and spend a convivial moment with your children or grandchildren.

La asociación Viva Sioule organiza un taller para crear su propio calendario de Adviento. Este taller intergeneracional es gratuito. Venga a pasar un rato agradable con sus hijos o nietos.

Der Verein Viva Sioule organisiert einen Workshop, in dem Sie Ihren Adventskalender gestalten können. Dieser generationenübergreifende Workshop ist kostenlos. Kommen Sie und verbringen Sie einen geselligen Moment mit Ihren Kindern oder Enkelkindern.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de tourisme Val de Sioule