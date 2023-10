Permanence du Maire Maison des Services Publics de Caychac Blanquefort Catégories d’Évènement: Blanquefort

Permanence du Maire Maison des Services Publics de Caychac Blanquefort, 10 novembre 2023, Blanquefort.

Retrouvez la prochaine permanence de Madame le Maire :

Vendredi 10 novembre à 18 h à la Maison des services publics.

Sur rendez-vous au : 05 56 95 50 78

Maison des Services Publics de Caychac
1 avenue de Tanaïs, 33290 Blanquefort
Blanquefort
33290 Gironde
Nouvelle-Aquitaine

2023-11-10T18:00:00+01:00 – 2023-11-10T19:00:00+01:00

