Vienne Conférence « La guerre de Cent Ans » aux confins du Poitou et du Berry Maison des services Montmorillon, 9 décembre 2023, Montmorillon. Conférence « La guerre de Cent Ans » aux confins du Poitou et du Berry Samedi 9 décembre, 15h00 Maison des services Gratuit – Sans inscription – patrimoine@ccvg86.fr – 05 49 91 07 53 – Organisée par la CCVG Pays d’art et d’histoire – Programme complet www.vienneetgartempe.fr Conférence de Patrick Grosjean, chevalier des Arts et Lettres, Président des Amis du Blanc et de sa région.

La guerre de Cent Ans est une période particulièrement difficile dans notre région. Le Poitou devint anglais peu après le désastre de Poitiers (1356) tandis que le Berry restait français. Le territoire de Vienne & Gartempe se situe dans cette zone de transition et a particulièrement été impacté pendant ces années de conflits. Maison des services 6 rue Daniel Cormier 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

guerre Berry Jean Froissart, Chroniques, BnF, fr2643, fo

