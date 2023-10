Journée FRANCE SERVICES 3 PONTS Roubaix Maison des Services – Mairie des Quartiers Est Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Journée FRANCE SERVICES 3 PONTS Roubaix Maison des Services – Mairie des Quartiers Est Roubaix, 23 novembre 2023, Roubaix. Journée FRANCE SERVICES 3 PONTS Roubaix Jeudi 23 novembre, 09h00 Maison des Services – Mairie des Quartiers Est Entrée libre et gratuite Journée Portes Ouvertes France Services 3 PONTS Roubaix Le jeudi 23 novembre 2023, de 9h00 à 16h30 Venez à la rencontre des institutions, partenaires et associations : Assurance Maladie, Assurance Retraite, Point Justice, Pôle Emploi, Emmaüs Connect, CIDFF, NPNRU…. France Services 3 PONTS Roubaix 71 avenue de Verdun 59100 ROUBAIX

Contact :

Tel : 03 20 99 10 28 ou par mail : en.mds@ville-roubaix.fr Maison des Services – Mairie des Quartiers Est 71 avenue de Verdun, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 03 20 99 10 01 https://www.ville-roubaix.fr/services-infos-pratiques/services-mairies-de-quartiers/les-mairies-de-quartiers/mairie-des-quartiers-est/ https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=b23ce7c0-3ea8-485e-9e3b-60eb940307b1;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=b23ce7c0-3ea8-485e-9e3b-60eb940307b1 [{« link »: « mailto:en.mds@ville-roubaix.fr »}] La Mairie des Quartiers Est est située au sein de la Maison des Services proposant un ensemble de prestations aux habitants. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T09:00:00+01:00 – 2023-11-23T16:30:00+01:00

2023-11-23T09:00:00+01:00 – 2023-11-23T16:30:00+01:00 maison France Services France Services Ville de Roubaix Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Maison des Services - Mairie des Quartiers Est Adresse 71 avenue de Verdun, 59100 Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Maison des Services - Mairie des Quartiers Est Roubaix latitude longitude 50.684925;3.201315

