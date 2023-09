Stage à Sarliac Maison des services et des associations, Sarliac-sur-l’Isle (24) Stage à Sarliac Maison des services et des associations, Sarliac-sur-l’Isle (24), 14 octobre 2023, . Stage à Sarliac Samedi 14 octobre, 15h00 Maison des services et des associations, Sarliac-sur-l’Isle (24) 8€ – gratuit pour les adhérents Le 14 octobre, l’association Dansons l’Europe abordera le répertoire anglais des 17ème et 18ème siècles. Des danses à figures, en ligne, en rond ou en quadrille. source : événement Stage à Sarliac publié sur AgendaTrad Maison des services et des associations, Sarliac-sur-l’Isle (24) 16, Rue du Monument

