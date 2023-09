[atelier] Organiser mes fichiers Maison des Services du Pilat Rhodanien Pélussin Catégories d’Évènement: Loire

Pélussin [atelier] Organiser mes fichiers Maison des Services du Pilat Rhodanien Pélussin, 10 octobre 2023, Pélussin. [atelier] Organiser mes fichiers Mardi 10 octobre, 09h30 Maison des Services du Pilat Rhodanien Sur inscription Dans le cadre de son partenariat avec la Caf et dans l’optique de l’inclusion numérique pour tous, la Maison des Services va proposer plusieurs ateliers numériques thématiques accessibles à toute personne de moins de 55 ans. Le 10 octobre à 09h30, venez participer à un atelier ludique sur l’explorateur de fichiers, la bibliothèque de votre ordinateur animé par notre Conseillère numérique France Services. Au programme: ✔ Reconnaître un fichier au premier coup d’oeil

✔ Savoir se déplacer dans l’explorateur de fichier de son ordinateur

✔ Créer des dossiers, copier, couper… devenez le roi, la reine, de l’organisation Pour vous inscrire, il vous suffit de contacter la Maison des Services au 04 74 56 75 60 ou par mail à mds@pilatrhodanien.fr Maison des Services du Pilat Rhodanien 7 rue des Prairies Pélussin, Rhone-Alpes, France 42410 Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://www.pilatrhodanien.fr/maison-des-services/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 56 75 60 »}, {« type »: « email », « value »: « mds@pilatrhodanien.fr »}] [{« link »: « mailto:mds@pilatrhodanien.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T09:30:00+02:00 – 2023-10-10T12:00:00+02:00

2023-10-10T09:30:00+02:00 – 2023-10-10T12:00:00+02:00

