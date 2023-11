EXPO VENTE CROQ’LAINE Maison des Services à côté de l’école primaire – rue Rebondine Bellenaves, 11 novembre 2023, Bellenaves.

Bellenaves,Allier

L’association Croq’laine organise une EXPO VENTE : plaids, des nappes, torchons, coussins, pulls chauds, etc..

2023-11-11 10:00:00 fin : 2023-11-12 18:00:00. .

Maison des Services à côté de l’école primaire – rue Rebondine

Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Croq?laine association is organizing an EXPO SALE of plaids, tablecloths, tea towels, cushions, warm sweaters and more.

La asociación Croq?laine organiza una EXPOSICIÓN PARA LA VENTA: plaids, manteles, paños de cocina, cojines, jerseys de abrigo, etc.

Der Verein Croq?laine organisiert einen EXPO-VERKAUF: Plaids, Tischdecken, Geschirrtücher, Kissen, warme Pullover, etc.

