La semaine bleue à la maison des seniors Maison des senoirs Limoges, 2 octobre 2023, Limoges.

Au programme :

Lundi 02 octobre

> de 10 h à 11 h : « Les matinées d’Isa » :

Travailler sa mémoire tout en s’amusant

> de 14 h 30 à 16 h 30 : Atelier « sensibilisation aux éco-gestes »

proposé et animé par EDF

Mardi 3 octobre

de 14:00 à 17:00

Animation ODYSS’ELLES (Action portée par le Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles).

Un jeu et des parcours pour découvrir Limoges

– 14:00 : Parcours de la Mairie aux Coutures en passant par la cathédrale (RDV devant la mairie)

– 15:00 : ateliers (Jeu Odyss’elles à la maison des séniors et Quizz Femmes célèbres inventrices)

Mercredi 4 octobre

De 9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 00

Journée intergénérationnelle « les gestes qui sauvent » organisée en collaboration avec GROUPAMA Fédération Départementale 87, l’UDSP 87 et l’Epicerie Sociale Educative (CCAS Limoges)

Grands-parents et petits enfants participent ensemble à cette journée de prévention et d’apprentissage des premiers secours

> 9 h 00 : atelier cuisine intergénérationnel (préparation du goûter de l’après-midi) à l’Epicerie Sociale (15, rue Edouard Michaud Limoges)

> 14 h 00 : atelier intergénérationnel «les gestes qui sauvent » animé par l‘UDSP 87

> 16 h 00 : goûter avec tous les participants

Jeudi 5 octobre

> de 9 h 30 à 11 h 00

Atelier « Réflexologie, mieux dormir » proposé par le service Animations Loisirs Seniors du CCAS de Limoges

Vendredi 6 octobre

> de 14 h 00 à 16 h 00

Atelier « Mot j’écoute » jeux de mots éducatifs pouvant s’adapter à la déficience visuelle

Pour tous renseignements et pour participer à ces ateliers, s’adresser à la Maison des Seniors

TEL : 05 55 45 85 00 – Mail : maisondesseniors@limoges.fr

