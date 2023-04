Journées portes ouvertes à la maison des seniors Maison des senoirs, 25 avril 2023, Limoges.

Ouverte depuis le 3 avril 2023, la maison des seniors est dédiée aux personnes âgées de 60 ans et plus résidant à Limoges ainsi qu’à leurs proches, aux professionnels du secteur et aux acteurs de terrain. Un véritable lieu ressource, d’information, d’accompagnement, de soutien, de prévention et d’animations.

Au programme (sous réserve d’ajustements) :

> Mardi 25 avril de 9 h à midi : café informatique animé par des jeunes Emploi civique de la Ligue de l’enseignement / de 14 h à 16 h : atelier lecture « Lire ensemble » proposé par des bénévoles de l’UDAF de la Haute-Vienne.

> Mercredi 26 avril de 10 h à 17 h : Forum des acteurs du secteur et partenaires, pour rencontrer, découvrir, échanger avec les professionnels et intervenants de l’Animations loisirs seniors du CCAS, de l’UDAF de la

Haute-Vienne, de l’ASEPT, de l’association les Petits Frères des Pauvres… pour n’en citer que quelques-uns.

> Jeudi 27 avril de 10 h à 12 h : atelier « Mémo Gym » pour stimuler le corps et le cerveau le temps d’une activité ludique et préventive / 10 h à midi : focus sur le répit des aidants familiaux avec l’association Soins et santé et les acteurs de la plateforme de soutien aux aidants Evaasion / 14 h à 18 h : après-midi consacré aux aidants animé par l’association La Marguerite, avec une information sur les actions en faveur des aidants, puis à 16 heures : intervention et débats sur la place des proches.

> Vendredi 28 avril de 10 h à 12 h : atelier P’art à Chutes animé par la Mutualité limousine pour comprendre en quoi la vision a un lien avec l’équilibre et la chute. L’intervention est proposée par un chargé de prévention, un photographe, un opticien.

Au cours de la séance, les participants sont plongés dans l’univers de la photographie, des prises de vue, des lumières, des contrastes… L’approche artistique permet de mettre en corrélation la pratique photographique et la vision au fil de l’âge / 14 h à 16 h : atelier Chauffe citron pour faire des quiz et stimuler sa mémoire.

Toutes les animations de la semaine portes ouvertes sont proposées gratuitement sur inscription préalable au 05 55 45 85 00 ou par mail à

maisondesseniors@limoges.fr.

