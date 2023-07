Vernissage de l’exposition, Réformer sensiblement l’enquête publique. Expérimenter le LAB-Deuxième Groupe à Malakoff, Pully et Aubervilliers Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord Saint-Denis, 16 septembre 2023, Saint-Denis.

Ema Drouin, Carolina Espírito Santo, Pauline Guinard, Anne Volvey

Visite guidée de l’exposition issue d’expérimentations en recherche-création sur la sensibilité des habitants et des habitantes aux transformations urbaines, menées à Malakoff, Grand Paris (2017-2019), à Pully, agglomération de Lausanne en Suisse (2021-2022) et à l’automne à Aubervilliers, Grand Paris (2023).

L’art peut-il prétendre mener une enquête véritablement publique sur la ville qui se (dé)fait ?

Participation libre ouvert à toutes et tous sans réservation suivi d’un goûter offert

Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord 20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis Saint-Denis 93210 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 55 93 93 00 https://www.mshparisnord.fr/ https://twitter.com/MSHParisNord;https://www.facebook.com/MSHParisNord [{« link »: « https://www.mshparisnord.fr/event/journees-europeennes-du-patrimoine-2023/ »}] Unité d’appui et de Recherche soutenue par le CNRS et les universités Paris 8 et Université Sorbonne Paris Nord (UAR 3258).

©FlavieJeannin