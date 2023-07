Atelier enfants à la découverte du jardin de la MSH Paris Nord Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord Saint-Denis, 16 septembre 2023, Saint-Denis.

Proposez à vos enfants de découvrir les plantes du jardin de la MSH Paris Nord, les relations qu’elles entretiennent entre elles et avec les animaux. On les observera au moyen d’une loupe, on les décrira, les dessinera et les coloriera. On écoutera aussi les bruits du jardin en partageant nos expériences car chacun n’entend pas forcément la même chose. Enfin au moyen d’un gros micro plein de poils relié à un enregistreur, on expérimentera un type particulier d’écoute guidée par l’outil. L’écoute est multiforme ; elle s’apprend !

Atelier animé par Diane Schuh, musicienne et paysagiste expérimentale

Durée 1h

Groupe de 10 enfants de 6 à 12 ans (sans leurs parents)

Uniquement sur inscription

Les parents pourront suivre les autres activités proposées à la MSH Paris Nord durant l’atelier.

Programme complet des journées du patrimoine à la MSH Paris Nord sur son site :

https://www.mshparisnord.fr/event/journees-europeennes-du-patrimoine-2023/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

