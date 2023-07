Balade urbaine autour du quartier de la MSH Paris Nord Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord Saint-Denis, 16 septembre 2023, Saint-Denis.

Balade urbaine autour du quartier de la MSH Paris Nord Samedi 16 septembre, 14h00 Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord sur inscription

de 14h à 15h – balade urbaine du quartier

La balade urbaine proposée par Jean-Jacques Clément de l’association Mémoire vivante de la plaine, débutera à la MSH Paris Nord pour suivre la rue des fillettes et longer le Campus Condorcet et son Humathèque, observer les derniers vestiges du monde industriel. Nous nous rendrons ensuite devant l’église St-Paul de la Plaine pour admirer son architecture très singulière, sans manquer de faire un détour par les immenses studio de cinéma. Avec cette balade du quartier de la Plaine Saint Denis, nous observerons et prendrons la mesure de la métropolisation en train de se faire !

Durée 1h

Départ à 14h devant l’entrée de la MSH Paris Nord (venir à 13h45),

Ouvert à tou·tes sur inscription

