Visite de la MSH Paris Nord et de son jardin Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord Saint-Denis, 16 septembre 2023, Saint-Denis.

de 14h à 15h – visite du bâtiment et du jardin de la MSH Paris Nord

La MSH Paris Nord vous dévoile son beau bâtiment d’architecte, du 4e étage avec sa vue panoramique, à son jardin, lieu de biodiversité, en passant par son grand auditorium de 300 places équipé d’un dispositif de son spatialisé !

Diane Schuh, musicienne et paysagiste expérimentale, doctorante du département de musique de l’université de Paris 8, vous emmènera en balade d’observation dans le jardin qui s’inspire du concept de jardin en mouvement du paysagiste Gilles Clément. Les espèces plantées y sont laissées libres à la reconquête, simplement guidées par quelques fauches annuelles. Nous nous questionnerons : comment porter attention à la multiplicité du vivant ? Comment se rendre attentif à la polyphonie du milieu ? A travers observations et écoutes, nous pratiquerons l’art de l’attention.

Durée 1h

Ouvert à tou·tes, inscription recommandée

Programme complet des journées du patrimoine à la MSH Paris Nord sur son site :

https://www.mshparisnord.fr/event/journees-europeennes-du-patrimoine-2023/

Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord 20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis Saint-Denis 93210 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 55 93 93 00 https://www.mshparisnord.fr/ https://twitter.com/MSHParisNord;https://www.facebook.com/MSHParisNord

Unité d'appui et de Recherche soutenue par le CNRS et les universités Paris 8 et Université Sorbonne Paris Nord (UAR 3258).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

©FlavieJeannin