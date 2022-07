Vernissage exposition à la MSH Paris Nord Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Vernissage exposition à la MSH Paris Nord Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord, 17 septembre 2022, Saint-Denis. Vernissage exposition à la MSH Paris Nord Samedi 17 septembre, 17h00 Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord

Exposition ‘In the Banlieue: Oakland/Saint-Denis. Mise en perspective internationale de pratiques d’urbanisme culturel’ Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord 20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis Saint-Denis 93210 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « https://www.mshparisnord.fr/event/journees-europeennes-du-patrimoine-a-la-msh-paris-nord-2022/ »}]

01 55 93 93 00 https://www.mshparisnord.fr/ https://twitter.com/MSHParisNord;https://www.facebook.com/MSHParisNord Unité de Service et de Recherche soutenue par le CNRS et les universités Paris 8 et Université Sorbonne Paris Nord (USR 3258) de 17h à 18h ⇒ Vernissage exposition Venez particper à un vernissage festif avec performance et cocktail au 4e étage de la MSH Paris Nord, salle panoramique.

Vous pouvez visiter l’exposition dans le cadre des visites guidées de la MSH Paris Nord à 14h ou à 15h30 (sur inscription).

Commissaire de l’exposition Laure Gayet. Ouvert à tou.te.s, entrée libre Programme complet des journées du patrimoine à la MSH Paris Nord sur son site :

https://www.mshparisnord.fr/event/journees-europeennes-du-patrimoine-a-la-msh-paris-nord-2022/

