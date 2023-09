La Rencontre « Gestionnaires & chercheur·ses » Maison des sciences de l’homme en Bretagne [MSHB] Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes La Rencontre « Gestionnaires & chercheur·ses » Maison des sciences de l’homme en Bretagne [MSHB] Rennes, 19 octobre 2023, Rennes. La Rencontre « Gestionnaires & chercheur·ses » Jeudi 19 octobre, 09h00 Maison des sciences de l’homme en Bretagne [MSHB] La Rencontre « Gestionnaires & chercheur·ses » est le fruit d’une demande et d’un travail collectif du groupe de travail sur le renforcement des collaborations entre gestionnaires d’espaces naturels bretons et chercheur·ses piloté par l’Agence Bretonne de la Biodiversité depuis début 2022.

Cette rencontre visera à : favoriser l’interconnaissance entre les gestionnaires et les chercheur·ses

échanger des sujets d’intérêt entre gestionnaires, entre chercheur·ses et entre gestionnaires et chercheur·ses

mettre en relation des porteurs de projets et leur présenter les possibilités d’accompagnement

favoriser l’émergence puis l’accompagnement de nouveaux projets recherche-action dans les espaces naturels bretons Rendez-vous le 19 octobre à Rennes pour cette journée organisée par l’Agence Bretonne de la Biodiversité en partenariat avec la Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne. Cet événement est réservé aux gestionnaires d’espaces naturels et aux chercheur·ses. Maison des sciences de l’homme en Bretagne [MSHB] 2 avenue Gaston Berger 35043 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://biodiversite.bzh/calendrier/rencontre-gestionnaires-chercheurs/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T09:00:00+02:00 – 2023-10-19T17:30:00+02:00

2023-10-19T09:00:00+02:00 – 2023-10-19T17:30:00+02:00 Bretagne environnement Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Maison des sciences de l'homme en Bretagne [MSHB] Adresse 2 avenue Gaston Berger 35043 Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Maison des sciences de l'homme en Bretagne [MSHB] Rennes latitude longitude 48.115794;-1.705251

Maison des sciences de l'homme en Bretagne [MSHB] Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/