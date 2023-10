Villes et Universités : quels patrimoines pour quel avenir partagé ? Maison des Sciences de l’Homme de Bordeaux Pessac, 19 octobre 2023, Pessac.

Villes et Universités : quels patrimoines pour quel avenir partagé ? 19 et 20 octobre Maison des Sciences de l’Homme de Bordeaux Entrée libre dans la limite des places disponibles

Bordeaux Métropole s’est engagée, depuis 2010, vers une régénération urbaine profonde de son campus à travers sa contribution à l’Opération campus Bordeaux et l’Opération d’intérêt métropolitain BIC pour « Bordeaux Inno Campus ». L’Opération campus intervient sur le patrimoine immobilier des universités et poursuit l’ambition d’une insertion urbaine durable des campus via une perméabilité avec la ville et une diversification des fonctions et des usages qui y sont proposés. Bordeaux Inno Campus, en collaboration avec la Maison des sciences de l’homme de l’université Bordeaux Montaigne et la Direction générale de l’aménagement de Bordeaux Métropole organisent, les 19-20 octobre 2023, des journées d’étude consacrées aux relations entre les villes et l’université dans une optique patrimoniale large et diachronique.

Programme détaillé sur https://www.mshbx.fr/2023/09/21/villes-et-universites-quels-patrimoines-pour-quel-avenir-partage-2/

Maison des Sciences de l’Homme de Bordeaux 10 esplanade des Antilles Pessac Pessac 33600 La Paillère-Compostelle Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.mshbx.fr/2023/09/21/villes-et-universites-quels-patrimoines-pour-quel-avenir-partage-2/ »}] Bâtiment situé sur le domaine universitaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T08:30:00+02:00 – 2023-10-19T18:00:00+02:00

2023-10-20T08:30:00+02:00 – 2023-10-20T13:00:00+02:00