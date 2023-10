Villes et universités : quels patrimoines pour quel avenir partagé ? Maison des Sciences de l’Homme Bordeaux Pessac Catégories d’Évènement: Gironde

Pessac Villes et universités : quels patrimoines pour quel avenir partagé ? Maison des Sciences de l’Homme Bordeaux Pessac, 19 octobre 2023, Pessac. Villes et universités : quels patrimoines pour quel avenir partagé ? 19 et 20 octobre Maison des Sciences de l’Homme Bordeaux Entrée libre Quelles formes urbaines et architecturales les campus d’hier et d’aujourd’hui ont-ils produites ? Comment les villes et les universités s’adaptentelles aux mutations de l’autre ?

Les journées d’études de l’Université consacrées aux relations entre les villes et l’université invitent le grand public à découvrir ces enjeux.

Rendez-vous jeudi 19 octobre à 17h pour une visite du campus animée par Gilles Ragot, professeur en histoire de l'art contemporain à l'Université Bordeaux- Montaigne. Maison des Sciences de l'Homme Bordeaux 10 esplanade des Antilles, Pessac

2023-10-19T08:30:00+02:00 – 2023-10-19T19:00:00+02:00

