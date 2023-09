Cet évènement est passé Rentrée ludique de la Voie du Thalos Maison des savoirs Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne Rentrée ludique de la Voie du Thalos Maison des savoirs Castanet-Tolosan, 16 septembre 2023, Castanet-Tolosan. Rentrée ludique de la Voie du Thalos Samedi 16 septembre, 14h00 Maison des savoirs entrée libre, pour les plus de 16 ans La Voie du Thalos, association de jeux sur Castanet-Tolosan, organise la 1ère édition de sa Rentrée ludique le samedi 16 octobre à la Maison des Savoirs. Les animations commenceront à partir de 14h !

Que vous soyez déjà adhérent ou non, n’hésitez pas à monter les escaliers et découvrir nos activités ou discuter avec les membres de l’association.

Au programme, du jeu de société, des sessions de jeu de rôles ou de figurines.

Repas partagé en mode auberge espagnole à 19h30.

A partir de 20h30, nocturne habituelle, ouverte à tous. Venez passer un moment convivial dans la joie et la bonne humeur! Maison des savoirs rue du Stade 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:59:00+02:00

jeux de société animation

