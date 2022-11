Atelier découverte d’autodéfense pour les femmes Maison des savoirs Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

Atelier découverte d’autodéfense pour les femmes Maison des savoirs, 7 décembre 2022, Castanet-Tolosan. Atelier découverte d’autodéfense pour les femmes Mercredi 7 décembre, 13h00 Maison des savoirs

Atelier gratuit. Aucune condition physique, ni tenue vestimentaires particulières pour participer.

Des techniques pour découvrir et renforcer ses capacités d’action, acquérir des moyens de se défendre, prévenir les agressions, prendre conscience de sa force et (re)prendre confiance en soi. Maison des savoirs rue du Stade 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.sicoval.fr/vivre-ensemble/violences-intrafamiliales/violences-conjugales/ »}, {« link »: « https://www.faireface-autodefense.fr/ »}] Cet atelier est proposé par le Sicoval en partenariat avec l’association Faire Face.

